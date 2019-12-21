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НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ

21.12.19 16:55

Возле временно неподконтрольной украинской власти Раивки (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в ежедневном отчете наблюдателей ОБСЕ от 20 декабря.

«На северо-восточной окраине Раивки вели огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник пролетал за 420 метров на восток от команды наблюдателей, которые слышали четыре выстрела. Обстрелы велись примерно за 400-450 метров на юго-восток от места пребывания мониторов ОБСЕ, которые после фиксации обстрелов приземлили беспилотник и покинули район.

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