Луганщина: На территории ж/д вокзала изъяты боеприпасы (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) на территории железнодорожного вокзала полицейские изъяли боеприпасы. Об этом сегодня, 21 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сотрудники Управления уголовного розыска, батальона полиции особого назначения и Рубежанского отдела полиции в ходе патрулирования территории железнодорожного вокзала города Рубежное у подъездных путей обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-22, корпуса гранат РГД-5 и РДГ-55 МБ, 18 осветительных шашек, дымовую шашку и 5 корпусов сигнальных мин СМ-УЗ», – написала она.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. А также принимаются меры по установлению лица, оставившего данные боеприпасы.