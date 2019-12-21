RU
Все новости

В Верхнеторецком силовики провели отработку

21.12.19 17:32

В прифронтовом Верхнеторецком (Донецкая обл.) по распоряжению командующего Объединенных сил полицейские и нацгвардейцы из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактическую отработку. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

По словам правоохранителей, данная оперативно-профилактическая отработка направлена на предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, выявление антиобщественного элемента, стабилизации оперативной обстановки, обеспечения охраны общественной безопасности и порядка на территории поселка.

Во время отработки проверялись лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, зарегистрированные владельцы оружия, семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и воспитывают несовершеннолетних детей, а также автотранспорт.

По итогам проведенных мероприятий правоохранители обнаружили очаги изготовления самогона и факты нарушения правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

Кроме того, полицейские выявили факт незаконного хранения наркотических веществ.

«Следует отметить, что профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, будут продолжаться и в дальнейшем», – говорится в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк