На Донбассе появится новый местный телеканал

В Донецкой и Луганской областях появится новый телеканал под названием «Донбасс Онлайн». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, Национальный совет поддержал создание нового местного телеканала «Донбасс Онлайн».

Костинский уточнил, что этот телеканал будет вещать из Бахмутовки, Широкого, Старобельска, Краматорска, Горняка, Волновахи, Мариуполя и т. д.

Напомним, ранее Костинский сообщал, что в Луганской области общее количество радиостанций увеличивается до 23. В Донецкой области сейчас работают уже 33 радиостанции. А также, что цифровой сигнал украинских телеканалов, вещающих из Горняка (Донецкая обл.), охватывает часть временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.