В «Слуге народа» пояснили, почему Минские соглашения требуют уточнения

Минские соглашения требуют обновления. Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в интервью «Главкому».

Она утверждает, что там даже «в датах уже устаревшие цифры». Как отметила Кравчук, у Зеленского понимают, что Минские соглашения не идеальны. «Обратите внимание, что и канцлер Германии заявила, что Минские договоренности должны быть гибкими. Это важный сигнал, который прозвучал во время этих переговоров. Фактически только Путин сказал, что Минские соглашения – догма, от которой ни на сантиметр нельзя отступать», – отметила депутат.

Евгения Кравчук считает, что последние годы Украина жила в формате «ни войны, ни мира». «Не было открытых боевых действий, но каждое утро читали об обстреле или о погибших. И очевидно, что президент и команда не могут не попробовать сделать шаги к миру. Ведь это было одним из важнейших наших обещаний во время избирательной кампании – попытаться достичь мира», – утверждает депутат.

По ее словам, результаты переговоров в «Нормандском формате» не означают, что мир наступит уже завтра, признает депутат. «Мы сделали только первые шаги. Следующий шаг – это обмен пленными», – напомнила она.

Кравчук говорит, что сейчас Трехсторонняя контактная группа в Минске должна сверить списки, обеспечить доступ Красного Креста на неподконтрольную украинской власти территорию, потому что многие люди считаются без вести пропавшими и нигде не зафиксированы. «То есть их родственники заявляют, что они исчезли, а сторона боевиков не дает подтверждений. Нам сейчас важно внести в списки для обмена максимальное количество людей», – подчеркнула депутат.

По утверждению Кравчук, следующим шагом Зеленского будет «прекращение огня по всей линии соприкосновения».