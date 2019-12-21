На Донбассе в этом году разминировали более 250 га земли

На территории Донецкой и Луганской областей, загрязненной взрывоопасными предметами из-за военных действий, благодаря финансовой поддержке правительств 10 стран было проведено гуманитарное разминирование 36 участков общей площадью более 250,7 га. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В 2019 году для проведения внешнего контроля качества разминирования, для последующей передачи местным органам самоуправления, было запланировано 27 очищенных участков общей площадью 228 га. Благодаря финансовой поддержке правительств США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии, Чешской Республики групп разминирования HALO Trust и FSD и четко скоординированной слаженной работе, к концу 2019 года удалось осуществить очистку от взрывоопасных предметов 36 участков общей площадью более 250,7 га (31 участок – HALO Trust и 5 участков – FSD)», – пояснили в пресс-службе.

В Минобороны уточнили, что после окончания работ по очистке территорий, группа внешнего контроля качества разминирования ВСУ провела инспектирование этих участков для подтверждения их соответствия международным нормам и национальным стандартам противоминной деятельности.

«На сегодня уже 24 участка площадью 164 га переданы местным органам самоуправления для использования по назначению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря проведенной работе, громады продолжают получать доступ к своей земле, которая была загрязнена минами и взрывоопасными пережитками войны.