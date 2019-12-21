Эксперт пояснил, почему в Украине курс доллара снижается, а цены – нет

В Украине бизнес закладывает дополнительную стоимость в свои товары, в связи с возможными рисками, поскольку нет уверенности в проводимых в стране реформах и заявленных программах. В результате, на фоне укрепления гривны цены на товары не снижаются, а население несет дополнительные расходы. Такое мнение высказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передает «Слово і Діло».

Так, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook пояснил, почему на фоне укрепления гривны цены на импортные товары не снижаются. «В течение года курс укрепился на 12% (с ноября 2019 года до ноября 2018 года). За тот же период средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Результат – цены на товары со значительной импортной составляющей выросли на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно», – написал Милованов.

Комментируя это разъяснение, Василий Юрчишин отметил, что утверждение министра не имеет ничего общего со статистикой.

Он добавил, что в планах властей сократить статистические департаменты. В частности, это говорит о том, как экономический блок, начиная от премьера и заканчивая министром экономики, работает со статистикой. «Создается впечатление, что экономический блок никак не может подружиться со статистикой», – считает эксперт.

Юрчишин аргументировал и указал, что согласно официальной статистике номинальная зарплата в июле составила 10 тыс. 970 грн, а в октябре – 10 тыс. 927 грн. «Никакого повышения нет, наоборот, есть даже номинальное снижение. Учитывая инфляцию, эти деньги еще меньше весят», – уточнил экономист.

Кроме того, по его словам, в последние годы основной фактор роста цен – жилищно-коммунальные тарифы. В этом году временный рост тарифов удалось притормозить, но украинцам уже дали понять, что в дальнейшем рост продолжится.

Эксперт предположил, что некоторые тарифы попытаются удержать до конца отопительного сезона, но далее следует готовиться к росту. «Как только вырастут тарифы ЖКХ, сразу же повысятся расходы для бизнеса, которые закладываются в цены. А значит, цены растут», – сказал Юрчишин.

По мнению экономиста, фактор курса не играет принципиальной роли в условиях отсутствия должного понимания ситуации в жилищно-коммунальном секторе, неуверенности населения и бизнеса, в том, что политика правительства направлена ​​на повышение жизненного уровня.

«Конечно, кроме опасений роста тарифов, население помнит, что шок на валютных рынках провоцирует шок на потребительских рынках. Независимо от валютной динамики, которая сейчас наблюдается, опасения валютного шока также подталкивают бизнес закладывать в цены дополнительные риски», – пояснил экономист.

Он обратил внимание на фундаментальные показатели, согласно которым в последние месяцы промышленность демонстрирует упадок. При этом, продолжил он, усиливается недовыполнение бюджета, за счет сезонного фактора экспорт ниже импорта, торговое сальдо существенно ухудшается. «Эти вещи никак не связаны с псевдоростом заработной платы. Наоборот, если власть говорит о зарплатах, то должна признать, что задолженность по выплате растет. Это еще раз свидетельствует, как экономический блок пренебрегает статистикой», – считает Василий Юрчишин.