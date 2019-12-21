Средства поступили: Переселенцы все-таки выбили деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%»

Сегодня, 21 декабря, все-таки поступили деньги на счета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») на реализацию жилищных программ для переселенцев и участников АТО/ООС – «Доступное жилье» и ««Ипотека под 3%»*. Об этом в Телеграмм сообщил глава правления «Держмолодьжитло» Сергей Комнатный.

«Деньги по обеим программам зачислены на счета "Держмолодьжитло". Мы готовим платежные поручения по договорам и регистрируем в Казначействе. Просьба [к участникам программ] – вносить собственные взносы и явиться в региональные управления ["Держмолодьжитло"] для подписания договоров», – написал Комнатный.

Напомним, поступлению средств способствовали акции протеста, которые провели переселенцы и участники АТО/ООС – 17 декабря они вышли под Кабмин, 21 декабря – под Офис президента.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Государственный бюджет на 2019 год были внесены изменения, благодаря чему дополнительно выделили 300 млн грн на программу «Доступное жилье» и 200 млн грн на новый проект – «Ипотека под 3%». Деньги на счет «Держмолодьжитло» должны были поступить в начале декабря. Но на утро 21 декабря их так и не было. При этом во исполнение требований программ люди уже оформили документы, в том числе, заключили предварительные договора на приобретение жилья, нотариально заверили бумаги, оплатили залог продавцам и риелторам. Если государство не выполнит свои обязательства, участники программ могут потерять уже вложенные средства.

Программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. На участие в ней зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. На выделенные 200 млн грн кредиты смогут получить 110 семей переселенцев и 110 семей участников АТО/ООС. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы). Существуют ограничения площади жилья и стоимости 1 квадратного метра. При этом «излишки» участник программы может оплатить за свой счет.

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».