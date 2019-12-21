По мотивам романа «Иловайск» снимут военную драму «Граница»

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО «Горизонт Филмз» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Граница» в сумме 32 млн 912 тыс. грн. (80% общей стоимости производства фильма). Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Кинопроект военной драмы «Граница» по мотивам романа Евгения Положия «Иловайск» стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

Режиссером фильма является Андрей Кавун, сценарий написал Евгений Положий, продюсер ленты – Андрей Суярко. «Когда трое добровольцев попадают в окружение российских войск, вторгшихся в Украину, им нужно не только выжить самим и спасти жизнь гражданским и своим раненым товарищам, но и остаться людьми среди крови и ужасов этой неожиданной войны», – говорится в сообщении.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.