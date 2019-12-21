ВСУ закупят у НАТО палатки, обувь и снаряжение для спецназовцев

В следующем году армия планирует купить через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) вещевое имущество, в частности такое, что не производится в Украине. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника отдела вещевого обеспечения Центрального управления вещевого обеспечения тыла ВС Украины полковник Юрий Куренной.

«Это эксперимент. Закупим у иностранных производителей палатки, обувь и другие необходимые предметы. Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины имеет возможность осуществлять закупку через Агентство НАТО», – говорится в сообщении.

В частности, будет приобретен ряд предметов для Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины: обувь, полевые костюмы, которые имеются на обеспечении у стран-членах НАТО. Эти предметы закупают у иностранных производителей, так как на территории Украины пока нет производителей, которые обеспечат новое качество материалов и технологии производства.

В целом вся форма спецназовцев будет кардинально отличаться от общевойсковой: она ​​более функциональна, эргономична и качественнее, но и стоимость ее в шесть раз выше. Напомним, что в соответствии с приказом МОУ № 232-2016р, цвет всех вещественных изделий выбирают командиры воинских частей Сил специальных операций самостоятельно.

Кроме формы для ССПО, у иностранных поставщиков также планируют закупить палатки. «Они не должны быть дороже отечественных, но при этом будут более долговечными. До этого мы их получали в качестве гуманитарной помощи и имели возможность убедиться в их качестве», – говорится в сообщении.

Источник: Ukrainian Military Page