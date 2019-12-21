В управлениях ПФУ Донетчины внедряют электронную очередь

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.

В состав комплектов формата «электронная очередь» входит терминал и специально настроенный телеэкран. «Все они проходят процесс программной настройки и установлены в сервисных центрах Фонда области, что сделает посещения управлений Пенсионного фонда области более удобным и комфортным», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на этой неделе начальница ГУ ПФУ Донетчины Наталия Рад стала первым пользователем терминала электронной очереди и получила талон № 1 на обслуживание в комнате приема граждан Главного управления.

Как уточняется, введение Единых стандартов обслуживания граждан в органах ПФУ продолжается.

Как сообщалось ранее, специалистов управления ПФУ в Донецкой области обучают жестовому языку.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.