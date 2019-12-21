Житель Краматорска забил до смерти прикованного к постели отца

Житель Краматорска лишил жизни прикованного к постели отца. Мужчина отправлен в следственный изолятор. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по данным следствия, 43-летний мужчина в последнее время опекал своего 65-летнего отца, прикованного к постели вследствие тяжелой болезни. «18 декабря, примерно в 16:30, между мужчиной и его отцом в ходе совместного распития алкогольных напитков возникла ссора. Не выдержав упреков ранее судимого мужчины, сын набросился на него с кулаками и нанес многочисленные удары по голове и грудной клетке. От полученных двусторонних переломов нескольких ребер и ушибов головного мозга пострадавший скончался на месте, а его обидчик отправился отдыхать», – говорится в сообщении.

По ходатайству Краматорской местной прокуратуры мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в убийстве собственного отца.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.