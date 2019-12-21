Житель Новогродовки чуть не убил своего коллегу топором: Мужчина задержан

На Донетчине полиция задержала жителя Новогродовки, который чуть не убил своего коллегу топором. Пострадавший получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, 20 декабря, в Селидовское отделение полиции поступило сообщение о том, что в больницу в тяжелом состоянии доставлен 32-летний житель Новогродовки», – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, пострадавший на кладбище распивал алкогольные напитки со своим 55-летним коллегой. Между мужчинами возник конфликт. Когда аргументы закончились, в ход пошел топор. В результате, 32-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и сейчас находится на лечении.

«В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Уточняется, что злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.