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Работы ведутся и ночью: Как в Краматорске строят ЦПАУ (Фото)

21.12.19 21:45
Фото: пресс-служба Краматорского городского совета
Фото: пресс-служба Краматорского городского совета

В Краматорске строят современный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Работы ведутся даже в ночное время. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, сегодня ночью выполнялись масштабные работы по заливке фундамента здания. Построение ЦПАП в Краматорске финансируется за счет Государственного фонда реконструкции и развития с частичным привлечением средств городского бюджета.

Как уточняется, ЦПАУ работают по принципу «единого окна», то есть когда почти все справки и документы можно получить в одном здании, без необходимости передвижения между различными учреждениями.

«В случае бесперебойного финансирования заведение будет готово к принятию посетителей уже к концу 2020 года», – отмечается в сообщении.

Фото: Facebook / Константин Селезнев

Как сообщалось ранее, в Донецкой области работали 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому. Самый большой ЦПАУ в Украине работает в Мариуполе. Он называется «Мультицентр».

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