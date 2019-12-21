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В Киеве для участников АТО (ООС) построят многоэтажку

21.12.19 19:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году в Киеве начнется строительство жилого дома для участников АТО и членов их семей. Функцию заказчика строительства осуществляет КП «Спецжилфонд». Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Уточняется, что многоэтажка будет построена в Соломенском районе по адресу: улица Качалова, 40. На сегодня уже разработан проект 17-этажного жилого дома на 455 квартир. Общая площадь дома – 33 762 кв. м, общая площадь квартир – 24 766,85 кв. м. Проект проходит государственную экспертизу.

Финансирование строительства предусмотрено программой экономического и социального развития города Киева на 2020 год. Ориентировочная продолжительность строительства составляет 41 месяц. «Городская власть выполняет свои социальные обязательства и последовательно поддерживает бойцов АТО, передавая ключи от квартир тем, кто защищал наш мир и свободу. В очереди на жилье – более трех тысяч участников антитеррористической операции, поэтому каждый год город реализует проекты строительства жилья и улучшения жилищных условий для наших защитников», – отметил Вячеслав Непоп.

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