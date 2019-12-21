«Е-Малятко»: В Мариуполе будет доступен новый сервис

В 11 городах Украины, в том числе, Мариуполе, через 11 дней стартует система «Е-Малятко». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице Facebook.

«Остается 11 дней до запуска "Е-Малятко" в 11 украинских городах», – сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера, 20 декабря, заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов социальной защиты населения.

Как стало известно, уже в новом году семьи получат удобный государственный сервис – при рождении малыша по одному заявлению онлайн можно получить 10 базовых услуг. «И главное – никаких очередей и бумаг», – подчеркнули в ведомстве.

Сначала сервис будет доступен для тестирования в Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке и Виннице.