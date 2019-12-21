В Северодонецке работает новогодний сказочный городок (Фото)

В Северодонецке жителей и гостей города приглашают посетить новогодний сказочный городок. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Его открытие состоялось 19 декабря на площади возле городского Дворца культуры. «Отделка площади в темноте выглядит очень красиво. Главным украшением является живая новогодняя елка, украшенная бусами разноцветных огней. Также здесь установлен световой фонтан. Он поражает своими световыми переливами и завораживает игрой струй», – говорится в сообщении.

Еще здесь установлены световые новогодние фигуры – олени, сказочный паровозик, Святой Николай, крылья.

Кроме того, в большом фойе городского Дворца культуры работает «Резиденция Святого Николая и Санта Клауса». В будни: 23, 24, 26 декабря – с 17:00 до 18:00; в выходные: 22, 25 декабря – с 15:00 до 17:00.