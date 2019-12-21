Нетрезвый житель Краматорска в течение часа дважды напал на полицейских

В Краматорске правоохранители задержали местного жителя, который за час дважды напал на полицейского. Нетрезвый нарушитель общественного порядка оказал силовое сопротивление правоохранителям, которые пытались доставить его в отдел полиции. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, вчера, 20 декабря, двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей.

«Мужчина дважды ударил в лицо девушке-полицейскому, причинив ей многочисленные ушибы. При этом, женщина продолжала принимать меры по задержанию нарушителя. Обезвреживая агрессивного нападающего, пострадал и ее напарник из патрульной полиции. Кроме того, нарушитель разорвал униформу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летней девушке – инспектору Краматорского отдела полиции была оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении.

«Увидев драку из окна, небезразлична жительница вызвала на помощь полицейским наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР», – сказано в сообщении.

Злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в Краматорский отдела полиции. Во время опроса он предпринял попытку напасть на сотрудника внутренней безопасности полиции региона.

Сейчас злоумышленник, 32-летний ранее не судимый местный житель, задержан.

В отношении подозреваемого открыто сразу два уголовных производства по ч.2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

За насилие в отношении полицейских при исполнении ими служебных обязанностей мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.