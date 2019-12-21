Учесть опыт с переселенцами: Юрист рассказала о подводных течениях Закона о верификации и мониторинге соцвыплат

В своей жизни от государства граждане получают стипендию, помощь на ребенка, помощь в связи с потерей работы и другие виды помощи, иногда даже не задумываясь о их происхождении. Но любая выплата имеет свой порядок получения и порядок проверки целевого назначения. Теперь сюда будет включена верификация и мониторинг. Эти слова почему-то очень пугают население. Об этом рассказала юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передает «НВ».

«Но так ли это страшно? Будучи на прошлой неделе на круглом столе Комитета ВРУ по социальным вопросам на тему верификации и мониторинга государственной помощи, я, честно говоря, удивилась. Прежде всего тому, как часть депутатов, их советников и других причастных лиц тоже не понимают природы этого процесса и, что страшнее, последствий его принятия», – говорит она.

Так, верификацией (согласно тексту закона) является комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных. «Если говорить коротко, то это проверка ваших данных для выплаты помощи от государства. Здесь стоит понимать, что верификация не определяет богатых или бедных, а слова о том, что "сначала нужно поднять зарплаты" или "посадить всех коррупционеров, а потом отбирать субсидию у бабушки", на мой взгляд, являются исключительно политическими. Не стоит ассоциировать верификацию с карательным механизмом – это не так. Ведь те, кто имеет на нее право – получат помощь», – объясняет юрист.

Также правозащитница разъяснила, как это работает. «Вот представьте себе, что есть нормативный акт, который определяет выплату помощи при рождении ребенка, на соответствующем основании – рождении ребенка. Вы же не будете платить, если нет ребенка, верно? Именно подтверждение рождения ребенка и соответствующую запись в реестре актов гражданского состояния и будут верифицировать», – сказала Красненко.

Юрист уточнила, что так система работает и с другими выплатами. Есть четкие основания для назначения помощи – они и проверяются. «Да, иногда, они не очень справедливые и могли бы быть другими, но они не касаются верификации, это все о назначении самих выплат. Если вы получаете ту или иную помощь (или только собираетесь обратиться за ней) обратитесь к первоисточнику в виде нормативного акта. Помните, что мы имеем не только права, но и обязанности, например, предоставлять измененные данные или информировать о них», – добавила Красненко.

По словам правозащитницы, к верификации не было бы вопросов, если бы, во-первых, все было хорошо с данными в разных реестрах. «К сожалению, иногда вас (или данных о вас) может не быть вовсе, иногда вы можете быть другим человеком или к вам будет причислена другая информация. Это все реалии и, по словам Министерства цифровой трансформации, с этим борются. Что нас будет ждать – единый код или паспорт с рождения, сведение в общий реестр – увидим. Второе, это обмен между базами. Если есть проблема с самими данными, вы представляете их передачу в масштабах страны и приведение в соответствие с конкретным человеком? Мы неоднократно сталкивались с этим с переселенцами. Но здесь вопрос больше в работе между органами и совершенствовании процедур обмена, надеюсь, об этом не только знают, но и ищут решение», – рассказала Красненко.

А третье, по ее словам, – это информирование населения. «Ознакомьтесь с порядком назначения выплат, основаниями для отказа, а также основанием для прекращения выплат. Как показывает опыт, социальные органы не справляются – это ваша ответственность предоставить верные данные и не скрывать изменения. Безусловно, информирование должно осуществляться профессионалами, теми, кто в курсе всех нюансов – это вопрос к Министерству социальной политики», – говорит юрист.

«К сожалению, те, кто работал с переселенцами или таковыми являются, хорошо помнят ситуацию 2016 года, когда произошла и утечка персональных данных, и было несоответствие полученных данных (о пересечении линии соприкосновения), которые стали основанием для прекращения выплат (в том числе пенсий), а после доказательства обратного в суде – эти суммы не были выплачены. Этот опыт не просто печальная история – это индикатор отдельных проблем, которые должны не просто быть учтены законодательно, но и ликвидированы практически», – добавила Красненко.

Проект Закона о верификации и мониторинге социальных выплатподписан президентом Украины Владимиром Зеленским. «И теперь это реальность. Реальность, которой, как по мне, пугаться не стоит, но к которой есть вопросы. И учитывая опыт с переселенцами, главное – это учесть все недостатки и запускать верификацию только после их ликвидации», – резюмировала Мария Красненко.

Напомним, свыше 32 млн грн государственной соцпомощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Таковы итоги масштабной проверки получателей этого вида социальных выплат в январе 2019 года.