От рикотты до пармезана: Жительница Донетчины производит «интересные» сыры

Жительница Никольского (до переименования – Володарское, Донецкая обл.) Юлия производит сыры из свежего органического молока. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) в Украине на своей странице в Facebook.

Идеей делать «интересные» сыры, помимо уже традиционного творога, сметаны и кефира, Юлия загорелась в 2018 году. Она нашла курсы сыроварения, которые смогла оплатить с помощью гранта, и освоила традиционные рецепты твердых и полутвердых сыров.

Когда первые головки уже вызрели, Юлия была готова начать производить такие сыры и на продажу. «Но для изготовления 1 килограмма твердого сыра надо 11 литров молока! За раз девушка готовила только пару килограмм сыра. А молока надо было много! Но такой большой объем уже не помещался в обычный холодильник, понадобилось специальное оборудование», – говорится в сообщении.

Так, Юлия снова написала заявку на грант, и благодаря поддержке смогла закупить охладитель для молока. Сейчас девушка может накапливать молоко, дольше его сохранять свежим, и готовить много вкусного сыра. В ее ассортименте – рикотта, халлуми, качотта, проволоне и даже пармезан.

Найти ее продукцию можно в Славянске, под вывеской «Никольское домашнее молоко». «Лучше приходить с утра – к обеду часто уже все разбирают!», – отмечается в сообщении.