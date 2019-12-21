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В Минобороны пообещали введение электронного военного билета

21.12.19 20:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета. Об этом он сказал в ходе презентации «Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины" в Киеве, сообщает «Интерфакс.Украина».

«В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор», – сказал Марценюк

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

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