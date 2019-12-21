Местные выборы на Луганщине: Полицейские перешли на усиленные наряды

Полиция Луганщины готова к обеспечению правопорядка и безопасности в день проведения местных выборов. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции в Луганской области в Facebook.

Так, глава полиции Луганщины Сергей Колесник провел инструктаж полицейских, которые, в составе усиленных нарядов, заступают на охрану публичной безопасности и общественного порядка во время проведения местных выборов в Половинкинской сельской объединенной территориально громаде (ОТГ).

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы избирательный процесс прошел честно и прозрачно, а также принять все необходимые вопросы безопасности меры, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право во время местных выборов», – отметил глава полиции области во время проведения инструктажа.