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Местные выборы на Луганщине: Полицейские перешли на усиленные наряды

21.12.19 20:51

Полиция Луганщины готова к обеспечению правопорядка и безопасности в день проведения местных выборов. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба полиции в Луганской области в Facebook.

Так, глава полиции Луганщины Сергей Колесник провел инструктаж полицейских, которые, в составе усиленных нарядов, заступают на охрану публичной безопасности и общественного порядка во время проведения местных выборов в Половинкинской сельской объединенной территориально громаде (ОТГ).

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы избирательный процесс прошел честно и прозрачно, а также принять все необходимые вопросы безопасности меры, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право во время местных выборов», – отметил глава полиции области во время проведения инструктажа.

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