Усиление кибербезопасности: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №923 / 2019, который вводит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 7 декабря 2019 года по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности. Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства 20 декабря.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности"», – говорится в указе президента.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 924 / 2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в персональные санкции касательно 5 фигурантов данного списка. В нем уточняются личные данные фигурантов санкционного списка, внесенных ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, которые были заменены уточненными данными сторонников «Л-ДНР».