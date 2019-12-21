Встречаем Новый год-2020: Астролог посоветовала, как привлечь удачу

Для того, чтобы привлечь удачу на весь год, во время празднования новогодней ночи необходимо поблагодарить год уходящий за все мудрые уроки и пожелать всем счастья. Такие советы дала доктор астропсихологии и интегративной психологии, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко, передает «УНН».

«Обязательно приготовьте друг другу подарки и сюрпризы, проявите в этом свою любовь и внимание. Поблагодарите 2019 год за все его мудрые уроки. В момент, когда бьют куранты – желайте всем людям на Земле счастья, делитесь своей любовью, не жалейте и Вселенная обязательно поможет вам решить ваши задачи на пути к вашему счастью», – сказала астролог.

Она добавила, что у каждого народа есть свои традиции встречи Нового года, однако астрологи рекомендуют надеть что-то новое и красивое из одежды любого цвета.

«Главное, чтобы вы себе в этом наряде нравились. Уже это придаст вам хорошее настроение. Советуем готовить праздничный стол вместе с семьей – это сближает и объединяет родных людей», – отметила Елена Осипенко.