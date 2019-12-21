Открытие рынка земли в Украине: Эксперт пояснил, почему отложили голосование

Несколько дней подряд под Верховной Радой Украины собирались сотни людей, протестующие против открытия рынка земли. В свою очередь, в парламенте планировали рассматривать законопроекты о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, но передумали. В Украине на сегодняшний день есть «черный» нерегулируемый полукриминальный рынок, поэтому нужно вводить цивилизованные правила. Но все должно быть последовательно, и не «ломать через колено», как поступили в Офисе президента Украины (ОПУ). Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

Александр Леонов подчеркнул, что земельный вопрос обществом воспринимается очень остро и для начала нужно определиться с тем, каким будет законодательное регулирование.

«Просто принять закон о рынке земли можно, но бессмысленно. Нужно запустить земельный кадастр, создать земельный банк, должна быть сформирована техническая основа, чтобы рынок земли функционировал полноценно, а потом его запускать», – отметил Леонов.

По его мнению, целесообразно отложить на год-два запуск рынка земли. Эксперт обратил внимание, что предложенный законопроект о рынке земли очень проблематичный. В частности, предоставлять 200 тыс. га в одни руки – слишком много. В некоторых странах Европы на одни руки приходится 400-500 га.

«Кому отдавать – физическим или юридическим лицам? Если это физическое лицо, то проверить происхождение денег проще, а в случае с юрлицами есть момент манипуляции. Они позволяют сконцентрировать в своих руках больше, чем это позволено. Можно создать 100-200 компаний, которые будут только фиктивно контролироваться другими людьми. Много вопросов остаются непонятными для общества», – пояснил Леонов.

Он убежден, главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в том, что земельный вопрос начали «продавливать» насильно вместо того, чтобы провести разъяснительную работу.

Эксперт напомнил, что в 2005 году власть в подобной манере инициировала проведение административно-территориальной реформы, что вызвало огромное сопротивление на местах. «Никто ничего не объяснял. Говорили, что будет все ликвидироваться – школы, больницы и т. д. Люди были возмущены, доходило до рукоприкладства и протестов», – напомнил политолог.

Он акцентировал, что в 2014 году власть пошла иным путем. В частности, реформу начали с того, что провели финансовую децентрализацию, на местах увидели, что это выгодно.

«Команда Зеленского могла бы последовать этому примеру. Для начала нужно снять напряжение, возможно, попытаться ввести какие-то элементы реформы, чтобы в первую очередь фермеры увидели, к чему они идут. Вместо этого пытаются решить вопрос, продавливая силой», – сказал эксперт.

Леонов предположил, что такая спешка с рынком земли может быть связана не только с требованием МВФ, но и с желанием власти получить деньги, которых сейчас не хватает. На его взгляд, это опасно, поскольку вместо того, чтобы использовать землю, как стратегический ресурс, который привлечет инвестора, украинцы могут пустить спекулятивный капитал, который не будет вкладываться в производство.

Эксперт заметил, что даже в «Слуге народа» нет единства по поводу земельного вопроса, в связи с чем могли отложить голосование. «Кроме того, даже если внеочередная сессия ослабит сопротивление народных депутатов из оппозиционных фракций, поскольку часть из них разъедется, то не факт, что не разъедутся депутаты, которые могли бы проголосовать "за"», – подытожил Александр Леонов.

Как известно, согласно опросам, большинство украинцев выступают против открытия рынка земли. Поддерживают инициативу лишь 22% респондентов.