На Донбасс в район военных действий привезли Вифлеемский огонь мира

На Донбасс в район проведения операции Объединенных представители национальной скаутской организации Украины «Пласт» привезли Вифлеемский огонь мира. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Огонь мира из Вифлеема передали военнослужащим подразделений, выполняющих задачи по защите суверенитета и территориальной целостности на территории Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что все желающие смогли зажечь лампадку или свечу и принести огонь в свой дом. «Шестой год подряд огонь из Вифлеема пластуны передают на передовые позиции Вооруженных сил Украины в районы боевых действий и в прифронтовые города Донецкой и Луганской. Таким образом, мы хотим, чтобы наши защитники, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, почувствовали приближение празднования Рождества Христова. Тепло от этого огня должно согревать сердца и души наших воинов в окопах. Надеемся, что скоро война закончится нашей победой и мы будем жить в мире», – сказали организаторы мероприятия.

Вифлеемский огонь мира – это символический огонь, который скауты берут на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме и распространяют по всему миру. Главная идея акции – единение людей. Огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет тепла, мира, согласия.