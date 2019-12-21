Тестовый проезд «скорых» по мосту в Станице Луганской: В ОБСЕ рассказали подробности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) на участке разведения в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) видели 2 машины скорой помощи из подконтрольных и неподконтрольных правительству районов, которые выполняли тестовый проезд по недавно восстановленному мосту. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 21 декабря.

Так, 20 декабря наблюдатели видели, как 2 машины скорой помощи пересекали новый участок моста у Станицы Луганской ( 15 км к северо-востоку от Луганска), как сообщается, с целью испытаний. «Одна двигалась из неподконтрольных правительству районов в направлении подконтрольных правительству районов и обратно, другая – из подконтрольных в сторону неподконтрольным правительству районов и обратно», – говорится в отчете.

Также сообщается, что во время проведения испытания наблюдатели видели 2-х офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) к северу от новой секции моста и 4-х членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») южнее моста.

«В течение дня команда СММ также видела 9 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста и блокпостом вооруженных формирований южнее моста», – уточняется в отчете.

Напомним, ранее председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщал, что на восстановленном мосту вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» проведут тестирование пересечения машинами скорой помощи.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» недовольны тест-драйвом по Станичному мосту.