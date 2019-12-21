В Сумах на жилье защитникам Украины перечислено 350 тыс. грн одноразовой помощи

В Сумах 15 участников Антитеррористической операции (АТО) получили возможность улучшить свои жилищные условия за счет городского бюджета Сум. Им перечислена одноразовая целевая материальная помощь на приобретение жилья в размере 350 тыс. грн., сообщает АрміяInform.

«Обеспечение жильем участников АТО / ООС и их социальная защита – в приоритете для руководства города и депутатского корпуса. Совместно с депутатами делаем все для того, чтобы защитники Украины, сумчане могли приобрести жилье и быть социально защищенными. Наши воины должны понимать, что город заботится о них, и эта материальная помощь – тому подтверждение», – отметил городской голова Александр Лысенко.

Отныне получатели такой помощи должны в течение года найти себе удобное жилье и подготовить соответствующие документы для его приобретения.

В общем выплаты за счет средств городского бюджета одноразовой целевой материальной помощи на приобретение жилья начали в прошлом году. В 2018-м ее получили 60 участников АТО, которые уже приобрели жилье, как в Сумах, так и за пределами города. В 2019-м такую ​​помощь получили уже 33 участника АТО / ООС, из которых 12 приобрели квартиры в собственность.

Помощь выплачивают в соответствии с Порядком обеспечения жильем участников Антитеррористической операции на 2016-2021 годы, утвержденном решением Сумского городского совета 7 июля 2016 года и городской программы «Социальная поддержка участников Антитеррористической операции и членов их семей» на 2017-2019 годы».