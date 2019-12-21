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В «ЛНР»: Пасечник заявил о подготовке запуска пассажирского поезда из Луганска в Москву

21.12.19 22:34

В «ЛНР» планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, остановленное в 2014. Об этом со ссылкой на слова «главы ЛНР»Леонида Пасечника во время личного приема жителей в неподконтрольной украинской власти Брянке сообщает российское РИА «Новости».

«Безусловно, в планах это все есть. Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера … Поезд Луганск – Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», – заявил он.

«Глава ЛНР» пояснил, что пока о конкретной дате говорить рано. При этом он отметил, что много участков железной дороги разрушены, к тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить. В сентябре о планах возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией, в частности в Москву и Санкт-Петербург, говорил «глава ДНР» Денис Пушилин.

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