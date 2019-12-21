Германия выделила 1,5 млн евро на современное медоборудование для украинских военных

«Главный военный клинический госпиталь» приобрел современное медицинское оборудование, приобретенное за счет Федеративной Республики Германии. Об этом сообщает АрміяInform.

В Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» состоялась презентация установленного современного медицинского оборудования, По соглашению, подписанному между Бундесвером и Министерством обороны Украины, немецкая сторона предоставила финансовый грант размером 1,5 млн евро. За эти средства закупили ультрасовременный ангиограф Alphenix (аналогов которого нет в Украине) и мобильные рентгеновские аппараты для четырех реанимационных отделений и клиники травматологии.

«Хочу заверить украинцев, что Германия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе за сохранение суверенитета. Немецкая сторона и в дальнейшем будет оказывать помощь, чтобы ваши ранены военнослужащие получали качественное лечение. Мне также приятно, что реформируясь, военная медицина Украины приняла за основу немецкую модель. Желаю вам успехов на пути реформирования», – отметила чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.