Участники АТО и ООС получили почти 3,5 тыс. земельных участков в Ровенской области

В Ровенской области участники боевых действий на Донбассе уже оформили в собственность 3 тыс. 434 земельных участка площадью 1 126 га, передает «АрмияInform».

Так, с начала 2019 года Главное управление Госгеокадастра области предоставило 421 разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков общей площадью 298 га и передало в собственность 228 земельных участков площадью 150,7 га.

Для ведения личного крестьянского хозяйства из них было выделено 122 участка (площадью 139,3 га), а для садоводства – 106 участков (11,3 га).

Наибольшее количество земельных участков в собственность военнослужащие получили в Ровенском районе (59 участков) и Дубровицком районе (42 участка).

Следует уточнить, что для получения информации о свободных земельных участках, на официальном сайте Госгеокадастра Ровенской области размещен перечень земельных участков, зарезервированных для участников АТО/ООС и семей погибших воинов.