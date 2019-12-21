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Летальное оружие и ракеты: Министр обороны рассказал о военной помощи США

21.12.19 22:48

На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк сегодня, 21 декабря, на своей странице в Facebook,

«Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Искренняя благодарность нашим партнерам», – написал министр обороны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долл.

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