Как учат служебных собак искать наркотики, – Гостаможня

Служебных собак Государственной таможенной службы Украины учат искать наркотики с помощью игры с апортным предметом. Об этом сообщили в Гостаможне в ответ на запрос «УНН».

«Специальная подготовка кинологических команд по специальности "наркотические средства и психотропные вещества" происходит путем игры служебной собаки с ее любимым апортным предметом и ни в коем случае не применяется потребление наркотических средств», – сообщили в Гостаможне.

Ранее сообщалось, что четырехлапая пограничница Ида – минно-розыскная собака – на Донбассе вместе с кинологом проверяла поля на взрывоопасные предметы.