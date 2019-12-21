RU
Все новости

Как учат служебных собак искать наркотики, – Гостаможня

21.12.19 23:57

Служебных собак Государственной таможенной службы Украины учат искать наркотики с помощью игры с апортным предметом. Об этом сообщили в Гостаможне в ответ на запрос «УНН».

«Специальная подготовка кинологических команд по специальности "наркотические средства и психотропные вещества" происходит путем игры служебной собаки с ее любимым апортным предметом и ни в коем случае не применяется потребление наркотических средств», – сообщили в Гостаможне.

Ранее сообщалось, что четырехлапая пограничница Ида – минно-розыскная собака – на Донбассе вместе с кинологом проверяла поля на взрывоопасные предметы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк