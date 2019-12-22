Для ветеранов АТО/ООС должен стать обязательным ежегодный медосмотр, – глава МинВВОТ

В Украине для каждого ветерана АТО/ООС должен стать обязательным ежегодный бесплатный медосмотр для ветеранов как на местном уровне, так и в профильных государственных клиниках. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, при условии прохождения такого осмотра, ветеран получит все предусмотренные услуги по реабилитации, психосоциальной адаптации. «Это моя позиция, что все ветераны должны ежегодно проходить бесплатное обследование, чтобы контролировать состояние своего здоровья и иметь возможность вовремя выявить болезнь и начать ее лечить. К сожалению, очень часто ветераны обращаются уже тогда, когда узнают о запущенной стадии болезни и когда с этим слишком сложно бороться», – сказала Коляда.

Также министр добавила, что количество и качество услуг, оказываемых в медицинских и реабилитационных учреждениях ветеранам войны, очень отличаются. Поэтому систему предоставления услуг необходимо кардинально пересмотреть.

Каждый госпиталь ветеранов войны, в рамках медицинской реформы, должен бороться за своего клиента. По мнению самих ветеранов, в настоящее время некоторые госпитали не могут предоставлять услуги по реабилитации: не имеют оборудования, профильного персонала и других возможностей.

Поэтому, по словам главы МинВВОТ, ведомство и ветераны будут сами определять субъектов предоставления услуг. Это позволит создать здоровую конкуренцию среди руководителей госпиталей в борьбе за клиентов, а, следовательно, активно работать над уровнем предоставления услуг.

Напомним, в Украине принята обновленная Государственная целевая программа по физической, медицинской, психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей.

Как сообщалось ранее, по данным Коляды, сейчас в Украине в комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов АТО/ООС, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты «ветеранские пространства» – площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов.