Сводка из зоны ООС за 21 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

в районе населенного пункта Крымское – из 120 мм минометов;

вблизи населенного пункта Зайцево – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Новотроицким – из станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи населенного пункта Пески – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» сообщили о 8 обстрелах. В зоне обстрела оказались Озеряновка, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Терминал ДАП, Вольво-центр). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили об одному нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район поселка городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе). Огонь велся из 82-мм минометов.