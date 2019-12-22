ОБСЕ фиксирует увеличение огневой активности на Донбассе (Инфографика)

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия (СММ) констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Миссии.

«СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав при этом меньше взрывов (примерно 120), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 140 взрывов)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югозападу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к северу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка) и к северу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 330), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (9 взрывов).

Более двух третей нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, зафиксировано в районах к западу от н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), к западу от н. п. Голубовка (быв. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) и к северо-северо-востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска.

Фото: ОБСЕ