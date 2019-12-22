Е-услуги для переселенцев: Как обратиться за соцзащитой не выходя из дома

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в целях экономии времени имеют возможность обратиться за социальной защитой, не выходя из дома, 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета Криворожского городского совета со ссылкой на департамент социальной политики.

Так, для переселенцев доступны электронные сервисы (Е-услуги) социальной направленности:

Портал государственных услуг (https://igov.gov.ua):

Рубрика «Внутрішньо переміщені особи» («Внутренне перемещенные лица»):

Назначение (продление) ежемесячной адресной помощи ВПЛ на следующий шестимесячный срок. Переоформление справки о постановке на учет ВПЛ в связи с изменением сведений о заявителе с возможностью одновременного оформления ежемесячной адресной помощи. Уведомление уполномоченного органа (по месту получения справки о постановке на учет ВПЛ) об изменении адреса фактического проживания. 4. Уведомление уполномоченного органа (по месту получения справки ВПЛ) о наличии изменений в информации, которая может влиять на назначение пособия (изменение состава семьи, трудоустройство трудоспособных членов семьи и тому прочее). 5. Предоставление консультации относительно причины прекращения выплаты ежемесячной адресной помощи ВПЛ. 6. Предоставление консультаций Управлением социальной защиты населения, что касается ВПЛ. 7. Снятие с учета ВПЛ (с прекращением выплаты денежной помощи, если она была оформлена).

Также, в рубрике «Соціальний захист» («Социальная защита») можно подать документы для назначения государственных социальных пособий.

Вебпортал Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/):

Получение информации, накопленной в базах данных персонифицированного учета. Осуществление контроля за данным, которые вносятся в систему персонифицированного учета и влияют на пенсионные права (для работающих). Получение сведений из собственного пенсионного дела (для пенсионеров) по сумме назначенной пенсии, с учетом всех установленных надбавок, вида пенсии, срока выплаты пенсии и тому подобное. Подача заявления – запроса на предварительный заказ бумажных документов: выписки из системы персонифицированного учета, выписки из пенсионного дела (для пенсионеров).

Идентификация заявителя на всех электронных ресурсах возможна с помощью:

электронной цифровой подписи,

BankID.

Важно: Получить электронную цифровую подпись можно обратившись в любой аккредитованный сервис сертификации ключей (Государственная налоговая служба Украины, банки и т.д.).

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также ВПЛ и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.