Пропавшие без вести на Донбассе: В МинВВОТ хотят, чтобы работа Комиссии началась как можно скорее

В Украине необходимо как можно скорее начать работу Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом на встрече с представителями Международного Комитета Красного Креста в Украине (МККК) заявил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины по вопросам евроинтеграции Алексей Ильяшенко, передает пресс-служба ведомства.

Так, на встрече с начальником отдела операций МККК Роберто Петронио и координатором по юридическим вопросам Марианной Чакон шла речь о приоритетах МинВВОТ в сфере применения норм международного гуманитарного права в Украине в 2020 году. «Прежде всего, речь шла о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине в связи с принятием на заседании правительства 11 декабря 2019 года изменений в ее состав», – говорится в сообщении.

Ильяшенко отметил, что одной из основных задач министерства является формирование и реализация государственной политики в сфере применения норм международного гуманитарного права на территории Украины.

Представители МККК заверили в своем дальнейшем сотрудничестве и рассказали о поддержке, которую может предложить организация в рамках своего мандата для успешной реализации соответствующих мероприятий.

В частности, стороны обсудили алгоритм и перспективы запуска работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и о создании соответствующего Реестра.

«В Минветеранов поддерживается идея как можно скорее начать работу Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах для обеспечения координации деятельности государственных органов, уполномоченных на учет и/или розыск лиц, пропавших без вести», – заявил Алексей Ильяшенко.

Напомним, ранее глава ведомства Оксана Коляда заявляла, что МинВВОТ займется поиском пропавших без вести на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в МККК обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести за время войны на Донбассе.

Также сообщалось, что в Украине пока не решены вопросы относительно лиц, пропавших без вести в результате боевых действий на Донбассе, и членов их семей. Также сообщалось, что Закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» не выполняется. По мнению омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, некоторые положения закона требуют уточнения.