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В Красногоровке объявлен карантин по бешенству

22.12.19 11:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На территории Красногоровка (Донецкая обл.) решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Марьинского райгосадминистрации от 17 декабря 2019 объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города Красногоровка Марьинского района.

Также Марьинское районное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области сообщило, что по результатам экспертизы Донецкой РДЛДСУПБХПЗС от 17 декабря 2019 № 001292п.м./19 было подтверждено выделение возбудителя бешенством от кошки, проживающей возле подразделения воинской части на территории земельных угодий военно-гражданской администрации г. Красногоровка.

Бешенство – особо опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека. Относится к инфекционным природно-очаговых заболеваний вирусной этиологии, с ранним механизмом передачи инфекции, поражением центральной нервной системы. Не существует территории, свободной от бешенства вообще. В Украине данное заболевание регистрируется во всех областях и природно-географических зонах. Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения – потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность, днем ​​появляются в населенных пунктах, в местах выпаса и содержания скота, нападают на животных и людей.

Возбудитель бешенства – вирус, который живет и размножается только в живом организме – в головном и спинном мозге. Большое количество его накапливается в слюнных железах. Источниками бешенства являются дикие животные, главным образом из семейства собачьих (волки, лисы), а также летучие мыши. Опасность этих животных обусловлена ​​наличием в их слюне большой концентрации вируса (у волков – в 90-100%, лисиц – в 80-90%, собак и кошек – в 50%).

Бешенство – раневая инфекция, при которой заражение чаще всего происходит при укусе.

В повседневной жизни могут иметь место случаи заражения при попадании слюны больного животного на поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки человека при разработке туш животных, контакте с загрязненной слюной кожей.

Больные бешенством животные выделяют вирус со слюной за 7-10 дней до появления клинических проявлений и в течение всего периода болезни. Тяжесть клинических проявлений зависит от многих факторов: места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного. Вероятность заражения при укусах больным собаками составляет 14%, лисами – до 30%, волками – 70%. Продолжительность инкубационного периода зависит от локализации укуса (лицо, шея, нижние или верхние конечности, туловище).
У человека инкубационный период может длиться месяцами, в среднем 30-90 дней, самый короткий – 7 дней. Учитывая, что вирус в слюне появляется за 7-10 дней до появления клинических симптомов, необходимо помнить, что животных, которые нанесли укусы, необходимо изолировать и проводить за ними 10-дневный ветеринарный надзор.

Категорически запрещается снимать шкуры с животных, подозрительных по заболеванию и павших.

Пострадавшие от укусов и поцарапанные бродячими, домашними или дикими животными, должны немедленно обратиться за медицинской помощью в поликлинику для получения неотложной помощи и решения вопроса о проведении лечебно-профилактической иммунизации. При возможности необходимо самостоятельно промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70-градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и обратиться к врачу.

Необходимо помнить, что заболевание всегда заканчивается смертью!

Для того, чтобы защитить себя и окружающих от бешенства, необходимо выполнять несколько правил:

  • Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке приводить своих любимцев в ветеринарную больницу по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;
  • в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;
  • Следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;
  • Не следует подбирать в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, или найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;
  • Не следует брать животное «на летний сезон», а затем выбросив его, вы увеличиваете тем самым количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в окрестностях;
  • Не следует избавляться от животного, которое покусало или поцарапало человека. По возможности за ним должно быть установлено десятидневное наблюдение;
  • При появлении диких животных на личных подворьях, на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности себя и ваших близких, так как здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.

«Обращаем особое внимание, что вакцинировать домашних животных (собак, кошек) против бешенства нужно постоянно, вакцинация проводится бесплатно», – говорится в сообщении.

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