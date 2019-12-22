В Красногоровке объявлен карантин по бешенству

На территории Красногоровка (Донецкая обл.) решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Марьинского райгосадминистрации от 17 декабря 2019 объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города Красногоровка Марьинского района.

Также Марьинское районное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области сообщило, что по результатам экспертизы Донецкой РДЛДСУПБХПЗС от 17 декабря 2019 № 001292п.м./19 было подтверждено выделение возбудителя бешенством от кошки, проживающей возле подразделения воинской части на территории земельных угодий военно-гражданской администрации г. Красногоровка.

Бешенство – особо опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека. Относится к инфекционным природно-очаговых заболеваний вирусной этиологии, с ранним механизмом передачи инфекции, поражением центральной нервной системы. Не существует территории, свободной от бешенства вообще. В Украине данное заболевание регистрируется во всех областях и природно-географических зонах. Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения – потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность, днем ​​появляются в населенных пунктах, в местах выпаса и содержания скота, нападают на животных и людей.

Возбудитель бешенства – вирус, который живет и размножается только в живом организме – в головном и спинном мозге. Большое количество его накапливается в слюнных железах. Источниками бешенства являются дикие животные, главным образом из семейства собачьих (волки, лисы), а также летучие мыши. Опасность этих животных обусловлена ​​наличием в их слюне большой концентрации вируса (у волков – в 90-100%, лисиц – в 80-90%, собак и кошек – в 50%).

Бешенство – раневая инфекция, при которой заражение чаще всего происходит при укусе.

В повседневной жизни могут иметь место случаи заражения при попадании слюны больного животного на поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки человека при разработке туш животных, контакте с загрязненной слюной кожей.

Больные бешенством животные выделяют вирус со слюной за 7-10 дней до появления клинических проявлений и в течение всего периода болезни. Тяжесть клинических проявлений зависит от многих факторов: места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного. Вероятность заражения при укусах больным собаками составляет 14%, лисами – до 30%, волками – 70%. Продолжительность инкубационного периода зависит от локализации укуса (лицо, шея, нижние или верхние конечности, туловище).

У человека инкубационный период может длиться месяцами, в среднем 30-90 дней, самый короткий – 7 дней. Учитывая, что вирус в слюне появляется за 7-10 дней до появления клинических симптомов, необходимо помнить, что животных, которые нанесли укусы, необходимо изолировать и проводить за ними 10-дневный ветеринарный надзор.

Категорически запрещается снимать шкуры с животных, подозрительных по заболеванию и павших.

Пострадавшие от укусов и поцарапанные бродячими, домашними или дикими животными, должны немедленно обратиться за медицинской помощью в поликлинику для получения неотложной помощи и решения вопроса о проведении лечебно-профилактической иммунизации. При возможности необходимо самостоятельно промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70-градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и обратиться к врачу.

Необходимо помнить, что заболевание всегда заканчивается смертью!

Для того, чтобы защитить себя и окружающих от бешенства, необходимо выполнять несколько правил:

Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке приводить своих любимцев в ветеринарную больницу по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

Следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

Не следует подбирать в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, или найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

Не следует брать животное «на летний сезон», а затем выбросив его, вы увеличиваете тем самым количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в окрестностях;

Не следует избавляться от животного, которое покусало или поцарапало человека. По возможности за ним должно быть установлено десятидневное наблюдение;

При появлении диких животных на личных подворьях, на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности себя и ваших близких, так как здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.

«Обращаем особое внимание, что вакцинировать домашних животных (собак, кошек) против бешенства нужно постоянно, вакцинация проводится бесплатно», – говорится в сообщении.