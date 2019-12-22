Очереди везде: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 декабря

Сегодня утром, 22 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «8:57. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:35 (мск) на пункте пропуска 210 автомобилей, 46 автобусов и микроавтобусов, до 430 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Артем: «5:08. Где-то в 5:20 (мск) я подъехал – было далеко на мосту»;

Сергей: «6:23. В общей очереди около 190 машин. Льгота еще машин 80»;

Ната:»6:36. На Каргиле в 7:00 (мск) общая очередь была почти от поворота на Текстильщик»;

Мира: «8:39. Основная далеко на мосту (220+ машин), льготка около Льготка около 130. Продвинулись 2 раза»;

Мира: «9:01. Каргил в сторону Украины: пеших очень много (посчитать тяжело, стоят толпой), 13 автобусов.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ксения: «9:19. Еленовка работает в штатном режиме с 8 утра (мск), знакомые в начале шестого утра там были 5 в очереди, проехали пост в начале 9, сейчас все стоят на 0 украинском, предположительно начнут пропускать в 12 часов по украинскому времени. Всем хорошей поездки».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владимир: «7:31. Октябрь на Мариуполь на 8:30 (мск) очередь в селе, дальше магазина»;

Алексей: «7:35. На Гнутово 250 машин. И 80 льгота»;

Марина: «8:24. На 8:30 (мск) в Верхнешироковском в сторону Мариуполя очередь до середины Куликово, льгота до камышей. Пока стоим»;

Наталья: «8:59. На Октябре в сторону Мариуполя льготы 40 и основной +-150. Движение есть».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР») сегодня будет работать с 12:00