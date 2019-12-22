Сегодня, 22 декабря, в Донецкой области проходят выборы в двух территориальных громадах. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 пять избирательных участков на территории Криворожской объединенной территориальной громады и 3 участка на территории Шаховской объединенной территориальной громады открылись вовремя и работают в штатном режиме.

Участок № 140240 (с. Шиловка) открылась с задержкой на 20 мин. Причина – вмешательство наблюдателей в работу комиссии (перечисляли количество незаполненных бюллетеней). По состоянию на 8:20 участок работает в штатном режиме.

Нарушений избирательного законодательства по состоянию на текущий час не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, полицейские задокументировали конфликт, который перерос в потасовку между доверенными лицами кандидатов на должность главы Криворожского сельского совета.