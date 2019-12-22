В зоне ООС усилят пограничные отряды

Территориальные органы Госпогранслужбы начали работу по новым штатам. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в ведомстве продолжается реформа региональных управлений. За счет высвобожденных должностей будут усилены органы и подразделения охраны границы. Приоритет – отряды, привлеченные к проведению операции Объединенных сил.

«В рамках реформы произошло масштабное переподчинение органов охраны государственной границы. В частности Донецкий и Краматорский пограничные отряды вошли в состав Восточного регионального управления Госпогранслужбы (ранее были в составе Донецко-Луганского регионального управления). Для эффективного взаимодействия органов и подразделений Госпогранслужбы в составе Объединенных сил в структуре Восточного регионального управления созданное Оперативно-военное управление с местом дислокации в Краматорске», – говорится в сообщении.

Изменения коснулись и органов Государственной пограничной службы в других регионах Украины. Херсонский и Бердянский пограничные отряды, которые были в составе Азово-Черноморского регионального управления, теперь подчинены Южному региональному управлению.

Также расширилась участок ответственности Западного регионального управления. В его состав вошел Луцкий пограничный отряд, который до этого был в составе Северного регионального управления. В свою очередь Черниговский и Житомирский пограничные отряды, которые тоже были в составе Северного регионального управления, уже являются органами охраны границы центрального подчинения.

«Мы хотим привести управленческую структуру к общеевропейским стандартам», – прокомментировал цель реформы председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Он отметил, что управляемость органов и подразделений по новому штату территориальных органов будет и в дальнейшем тщательно анализироваться. В результате этого анализа может продолжиться оптимизация организационно-штатной структуры.