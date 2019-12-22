«Украина пускает очень живенько»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Инна: «10:32. Горловка на выезд. Муж стоит 4 часа. Продвинулся на 30 м. Льгота половина основной. До шлагбаума полиции еще не добрался»;

Дарья: «12:02. Майорск в Горловку сразу на проверку»;

Susy64: «13:00. Горловка – Бахмут. Полная сетка. Машин за шлагбаум за поворот».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «10:43. Каргил (въезд в ДНР) перед блок-постом около 30 льготы и 40 машин основной очереди»;

Александр: «11:07. Каргил. 12:06 (мск). Льгота до моста. Основная на мосту»;

Дмитрий: «12:49. Каргил на въезд в Донецк машин 70 основной и 40 льготы»;

Анатолий: «13:41. Каргил из Донецка основная и льгота на мосту»;

Анатолий: «14:11. Каргил на Донецк 110 общей и 80 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александра: «10:16. На Перлине 350 машин»;

Юлия: «11:01. Очередь до того поста, где раньше давали талоны»;

Дарья: «11:11. На Перлыне жесть»;

TuC0: «11:47. На Донецк на Новотроицком машин до малого мостика»;

Дарья: «11:57. Пошло движение всех пеших. Машины стоят в Украину»;

Дарья: «12:12. Украина пускает очень живенько»;

Дарья:»12:20. Перлына. Уже из Украины поехали машины в сторону Еленовки. Машин очень много, очень. Но пускают пока хорошо»;

Дарья: «12:34. На Еленовке на выезд машин очень мало. Пока мало. На Перлыну пеших все прибывает и прибывает. Со стороны Волновахи приехал первый автобус»;

Виктор: «12:54. На Новотроицке в сторону Донецка очередь до моста. Движение нормальное»;

Елена: «14:11. Перед Новотроицким постом 20 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Bad: «10:24. Октябрь до МАГАЗИНчика»;

Наталья: «10:43. На Октябре основная в камышах. Льготная почти такая же. Движение хорошее, и основная движется намного лучше льготной. Запускают 10 основной и 3 льготы. За 2 часа впереди у нас чуть больше 20 машин. А занимали в середине Куликово»;

Елена: «11:59. Приехали на Куликово в 8:20. Стали 86-ми в общую очередь. Льготы было 40 машин. Суперльгота и перевозы шли отдельными косяками. Таможню ДНР прошли за 3 часа. Протяжки были примерно каждые 15-20 минут. На МВД ДНР простояли 25 минут»;

Mila: «12:13. Октябрь: 30льготы, основная до магазина».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.