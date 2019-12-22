740 учреждений профессионального образования пройдут аудит, – МОН

740 учреждений профессионального образования пройдут аудит в 2020 году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

«В следующем году более 740 заведений профобразования, которые сегодня работают в Украине, пройдут аудит. Его основная цель – получить данные для создания оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики», – говорится в сообщении.

Аудит будет состоять из двух частей – анкетирование учреждений и региональных обсуждений.

Сейчас Минобразования дорабатывает анкету, которая будет разослана заведениям профобразования, а также согласовывает с стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

«Необходимость аудита в том, чтобы получить объективный срез среди учебных заведений. Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки обучающихся», – отмечают в министерстве.

Начать аудит планируется в январе 2020 года.