Посещение кладбищ по обе стороны линии разграничения Донбасса опасно, – ОБСЕ

На Донбассе мирные жители по обе стороны линии разграничения продолжают посещать могилы, особенно в дни религиозных праздников. Территория на кладбищах и возле них загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами (НРБ) по обе стороны линии разграничения, что представляет опасность для людей и ограничивает их посещения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов на гражданское население в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

По данным Миссии, одной из причин минного загрязнения этих территорий является их близкое расположение к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ). «В субботу, 8 апреля 2019 года, мы с мужем пошли на кладбище в Верхнеторецком, чтобы привести в порядок могилы перед Пасхой. Мы увидели пластмассовые цветы, которых не было в прошлый раз. Когда мой муж начал убирать их, мы услышали щелчок и через несколько секунд произошел взрыв, ранив нас обоих», – сообщила 54-летняя женщина, получившая ранения от взрыва взрывоопасного предмета на кладбище в Верхнеторецком.

В ОБСЕ уточнили, что в результате взрывов мин и других взрывоопасных предметов на кладбищах или возле них погибли два человека и еще шесть получили ранения. «В июле 2018 года 17-летний парень и 18-летняя девушка погибли, когда один из них привел в действие взрывоопасный предмет у кладбища в микрорайоне Мичурина в неподконтрольной правительству Горловке. В апреле 2019 года в подконтрольном правительству Верхнеторецком произошло еще одно происшествие, когда женщина со своим мужем делали уборку на могилах на местном кладбище, когда неизвестный предмет взорвался, в результате чего они получили ранения лиц и рук. В период с мая по октябрь 2019 года три женщины и один мужчина получили ранения в двух отдельных инцидентах на Новодевичьем кладбище в неподконтрольном правительству Донецке», – говорится в отчете.

Также сообщается, что в феврале 2018 года председатель сельского совета в подконтрольном правительству Чермалыке сообщил СММ, что они безуспешно пытались заставить органы власти очистить территорию от НРБ возле кладбища. В апреле 2019 года команда СММ видела предупредительный знак о минной опасности, висящий на веревке через дорогу, ведущую на кладбище, и местные жители сказали, что ВСУ сообщили им, что им нельзя ходить на кладбище из-за наличия НРБ и мин. В апреле 2019 года в подконтрольном правительству Новолуганском военнослужащие ВСУ сказали СММ, что не пропускают гражданских лиц на кладбище из-за угрозы наличия самодельных взрывных устройств и НРБ, и заявили, что они не могут обезвредить эти предметы без их подрыва, что может повредить могилы. Аналогичная информация была предоставлена в неподконтрольной правительству Саханке, где два жителя сообщили СММ, что члены НВФ предостерегли их от посещения кладбища. В августе 2019 года гражданские лица сообщили СММ, что ВСУ ограничили доступ гражданских лиц на кладбище в подконтрольном правительству Золотом-3 (Стахановце) из-за наличия там мин. Аналогичная обеспокоенность также была выражена жителями подконтрольного правительству Золотого-4 (Родины), поскольку кладбище находится недалеко от линии разграничения. Также в августе 2019 года жители неподконтрольной правительству Крутой Балки, населенного пункта, где много мин и НРБ, сообщили СММ, что НВФ ограничили доступ гражданских лиц на кладбище в целях безопасности.

Как отмечается, несмотря на минное загрязнение, в некоторых случаях гражданские лица продолжают ходить на кладбища. «В январе 2018 года священник и пожилая пара сообщили СММ, что они продолжали ходить на небольшое кладбище возле центрального железнодорожного вокзала в неподконтрольном правительству Донецке, несмотря на наличие там большого количества НРБ. В апреле 2019 года патруль СММ видел группу из шести жителей, убирающих могилы на кладбище в Киевском районе Донецка, несмотря на предупредительные знаки на входе, запрещающие проход», – уточняется в отчете.

Весной 2019 года Миссия оказывала содействие установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения, для того, чтобы ВСУ могли провести разминирование кладбищ в 7 населенных пунктах в подконтрольных правительству районах вдоль линии разграничения.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв (34 убитых и 99 раненых) – 87 в 2018 году и 46 в первые 9 месяцев 2019 года. Из них: 73 были взрослыми мужчинами, 29 – женщинами, 26 – мальчиками и пять – девочками.

* В тематическом отчете описывается влияние этих предметов на гражданское население и повседневную жизнь мирных жителей в период с 1 января 2018 по 31 октября 2019 года. Представленные в этом отчете данные основаны на непосредственных наблюдениях Миссии и учитывают информацию от гражданских лиц, с которыми наблюдатели встречались во время патрулирования в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей, а также принимаются во внимание материалы фиксации с помощью технических средств мониторинга СММ, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).