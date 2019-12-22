Донецк остался без интернета

Сегодня, 22 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке начались проблемы с доступом к интернету.

Как информирует местный провайдер MATRIX. Телеком-оператор, магистральный оператор телекоммуникаций сообщил об аварии на линии связи одного из партнеров.

«По этой причине у всех городских операторов могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных», – говорится в сообщении.

Информация о причине аварии и сроках устранения пока не сообщается.