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Донецк остался без интернета

22.12.19 11:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке начались проблемы с доступом к интернету.

Как информирует местный провайдер MATRIX. Телеком-оператор, магистральный оператор телекоммуникаций сообщил об аварии на линии связи одного из партнеров.

«По этой причине у всех городских операторов могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных», – говорится в сообщении.

Информация о причине аварии и сроках устранения пока не сообщается.

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