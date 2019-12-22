Пенсии переселенцев: Как осуществляется контроль над проведением выплат

В Украине контроль над проведением выплат пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) осуществляется с помощью проверки фактического проживания/пребывания ВПЛ. Об этом сообщили в юридическом управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

Так, к ним относятся:

постоянные : не реже одного раза в 6 месяцев – проводят структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения;

: не реже одного раза в 6 месяцев – проводят структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения; дополнительные : при наличии определенных оснований – проводят структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения и/или рабочие группы, образующиеся из представителей территориальных подразделений МВД, ГМС, СБУ, Национальной полиции, Госфининспекции, Госаудитслужбы и ПФУ решению районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов (далее – рабочая группа).

Если в Единой информационной базе данных о ВПЛ есть информация о прохождении лицом физической идентификации в публичном акционерном обществе «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк»), очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Очередная проверка не проводится в отношении:

ВПЛ, которые работают в органах государственной власти или органах местного самоуправления и которым предоставлена ​​справка с места работы о том, что они находятся в трудовых отношениях с соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);

военнослужащих из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно на территории проведения антитеррористической операции, при наличии справки из воинской части о привлечении к проведению антитеррористической операции.

Основания проведения дополнительной проверки:

наличие информации о возможном изменении ВПЛ фактического проживания/пребывания без уведомления в 10-дневный срок об этом структурного подразделения по вопросам соцзащиты населения по новому фактическому месту жительства/пребывания или получение такой информации от территориальных органов ПФУ;

наличие информации о возвращении ВПЛ на временно неподконтрольную территорию Украины, в населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или его выезда за границу, или получение такой информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, волонтерских, благотворительных организаций, других юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВПЛ;

получение уведомления от «Ощадбанка» о приостановлении расходных операций по текущему счету из-за отсутствия прохождения физической идентификации ВПЛ;

получение рекомендаций Минфина по результатам проведения верификации социальных выплат с указанием конкретных причин для прекращения соответствующих выплат.

По результатам проверки структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения и/или рабочая группа составляет акт обследования материально-бытовых условий семьи, который подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.

При отсутствии ВПЛ по фактическому месту жительства/пребывания представитель структурного подразделения по вопросам соцзащиты населения или рабочей группы делает соответствующую запись в акте обследования материально-бытовых условий семьи и оставляет ВПЛ сообщение о необходимости в течение 3 рабочих дней явиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения для прохождения физической идентификации.

Источник: Чортків.ОНлайн