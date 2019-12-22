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На Луганщине полицейские обнаружили «новогодних лесорубов» (Фото)

22.12.19 18:12
Фото: ГУНП в Луганской области
Фото: ГУНП в Луганской области

В Попаснянском районе мобильной группой в составе участкового офицера полиции, бойца батальона «Святослав» ГУНП в Кировоградской области и лесничего обнаружены 24 и 30-летний местные жители, незаконно срубившие 14 елок. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

С места происшествия полицейские изъяли 14 хвойных деревьев, пилы, автомобиль «ВАЗ 2107». Причиненный материальный ущерб устанавливается.

Полиция Луганщины напоминает, что согласно ст. 65 «Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка» КоАП предусматривается взимание штрафа на граждан от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: ГУНП в Луганской области
Фото: ГУНП в Луганской области

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