Очень много человеческого несчастья: Польская правозащитница побывала в Майорске и на КПВВ (Фото)

Польская правозащитница Марта Щепаник была участницей международной мониторинговой миссии, организованной фондом «Восток SOS» и DRA – Deutsch-Russischer Austausch e.V. Участники миссии посетили населенные пункты, где уже состоялось разведение войск или оно планируется в ближайшее время, а также контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). О своих впечатлениях от посещения Майорска (Донецкая обл.) и КПВВ Марта Щепаник поделилась на своей странице в Facebook.

По ее словам, КПВВ «Майорск», обслуживая как транспортные средства, так и пешеходное движение, регистрирует около 6 тыс. переездов в день. «С сентября 2019 года пункты паспортного контроля были расположены под навесом, чтобы люди не повредили свои документы дождем или снегом. Несмотря на эти улучшения, условия остаются сложными и создают угрозу безопасности, поскольку район вокруг КПВВ сильно заминирован. До войны Майорск был пригородом города Горловка, который теперь контролируется сепаратистами "ДНР"», – написала она.

Также участники миссии прогулялись по жилым кварталам Майорска. «Прогулка по жилым кварталам на территории, контролируемой украинской стороной, открывает захватывающий дух вид на разрушенное войной, переплетенное с остатками некогда нормальной человеческой жизни», – рассказала правозащитница.

Фото: Facebook / Марта Щепаник

«Очень много человеческого несчастья, из-за которого у нас, как мне кажется, мало кто отдает себе отчет», – добавила в комментарии к фото Марта Щепаник.

Напомним, участники международной мониторинговой миссии также посетили прифронтовой поселок Пески.