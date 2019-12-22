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КПВВ «Новотроицкое» возобновил работу

22.12.19 13:05
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

КПВВ «Новотроицкое» начал функционировать согласно графику сегодня, 22 декабря, в 12:00. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд.

«Для того, чтобы ускорить пропуск граждан через линию разграничения Донецким пограничным отрядом из состава Объединенных сил усиленны пограничные наряды, увеличено количество рабочих мест, в том числе работает мобильный пограничный комплекс по проверке документов с дополнительными рабочими местами для ритмичности контрольно-проверочных операций», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР») сегодня будет работать с 12:00

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